Kocaeli'de sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen gruplar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu yürüyüşte sloganlar atıldı, halaylar çekildi.

Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısı, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin destekleriyle organize edilen program için katılımcılar Sabri Yalım Parkı'nda bir araya geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı güzergahta, kilometrelerce uzunluğunda kortej oluşturan gruplar, sloganlar atarak miting alanının bulunduğu Real AVM mevkiine kadar yürüdü.

'Ölümüne çalışmaya son vereceğiz'

Miting alanında platform adına ortak basın açıklaması yapıldı. İşçilerin, kamu emekçilerinin, gençlerin ve emeklilerin sorunlarına değinilen açıklamada, 'Emeğimizin hakkını istiyoruz. Gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bugün burada sadece talep etmek için değil ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık. Bu düzeni biz değiştireceğiz. Birleşeceğiz ve değiştireceğiz. Ücretlerimizin enflasyon karşısında eritilmesini birleşerek durduracağız. Güvencesiz işlerde, uzun saatler boyunca, tükene tükene çalışmaya, ölümüne çalışmaya son vereceğiz' denildi.

Kamusal hizmetlerin ulaşılabilir ve nitelikli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, daha fazla istihdam, güvenceli iş ve ücrette eşitlik talep edildi.

Uluslararası barış mesajı

Küresel meselelere ve Gazze'deki duruma da tepki gösterilen açıklamanın devamında, 'ABD emperyalizmi, İsrail ve işbirlikçi devletlerin haksız hukuksuz savaşlarına karşı, tüm halklar omuz omuza mücadele edeceğiz. Uluslararası dayanışmayı büyütecek, halkların ortak mücadelesini güçlendireceğiz. Barışı ve demokratik toplumu inşa etmekte kararlıyız. Kardeşliği ve dostluğu savunarak halkın yanında durmaya devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.

Konuşmaların ardından katılımcıların müzik eşliğinde halay çektiği 1 Mayıs kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi.