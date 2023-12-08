Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kerem Demirbay, Barış Alper, Torreira, Sergio Oliveira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Şahruddin, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, M'Baye Niang.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.

Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı ile söz konusu maçta sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın yanı sıra ağrıları bulunan Hakim Ziyech'in ise durumları ise maç saatinde netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag müsabakası öncesi dört futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.