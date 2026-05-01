Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Samsun'a hareket edecek. Aslan'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

'Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey ve Mario Lemina.'