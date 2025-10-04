Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bugün saat 20.00’de Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise maçın 4. hakemi olacak.

Derbide VAR’da Ali Şansalan, AVAR’da da Mehmet Salih Mazlum ile Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.