Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri dün ilçedeki bir şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Aramada 800 litre el yapımı şarap, 5 litre bandrolsüz şişelenmiş şarap, 500 kilogram üzüm posası, 500 gram alkol aroma kiti, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm eleme makinesi, 1 alkol şişeleme makinesi, 2 damıtma ve bekletme kazanı, 5 alkolmetre, 750 boş şarap şişesi, 1.000 şarap tıpası ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 50 alkol şişesi ile 3 kılıç bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA