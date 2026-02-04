Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 2 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. Grupta 3 puanı bulunan Kanarya, son maçında mart ayında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kupada 2. randevu

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı rakibiyle yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde etti. İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

Erzurumspor'un kupa yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Kocaelispor'a 3-1'lik skorla yenilen mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 yendi. Erzurum ekibi son maçını evinde Ankara Keçiörengücü'ne karşı oynayacak.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor

Serkan Özbalta'nın öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde 23 maça çıkan Erzurumspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı. Son 6 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan mavi-beyazlılar, son maçında Sarıyer'i 4 golle geçti.

Ömer Faruk Turtay düdük çalacak

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.