Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin uluslararası sularda durdurduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki 36 vatandaşımızın bugün öğleden sonra özel bir uçakla Türkiye’ye getirilmesinin planlandığını açıkladı. Bakanlık, kesin rakamın henüz netleşmediğini belirtirken, geri kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin hızla tamamlanarak Türkiye’ye dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır.