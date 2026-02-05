Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin etkisinin yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağını, Marmara’ya kıyısı olan birçok ili kapsayacağını söyledi. Bu nedenle olası sarsıntının “İstanbul depremi” değil, “Marmara depremi” olarak adlandırılması gerektiğini vurguladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Yılmaz İçöz Sahnesi’nde düzenlediği “Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı”nda konuşan Eyidoğan, kamuoyunda sıkça kullanılan “İstanbul depremi” ifadesinin risk alanını dar gösterdiğini ve gerçeği tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Beklenen depremin İstanbul’da değil, Marmara Denizi’nde gerçekleşeceğine dikkat çeken Eyidoğan, "İstanbul depremi' deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak. 7 ve üzeri bir depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi halinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan 7 ila 10 il etkilenir. Bu nedenle bu deprem bir İstanbul depremi değil, Marmara depremidir." dedi.

Eyidoğan, Marmara’da oluşacak 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin yalnızca bölgeyi değil, Türkiye genelinde sosyal ve ekonomik etkiler yaratacağını belirtti. Şehirlerin depremden etkilenmesinde fay hattının değil, depremin büyüklüğünün belirleyici olduğuna işaret eden Eyidoğan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla büyük depremler bölge depremleridir ve hata varsa yapılarda, zeminde veya binalarda onu bulur ve yıkar. Yani böyle bir gerçek var. Yıkım yalnızca fayla açıklanamaz. Yapıdaki ve zemindeki hata büyük depremlerde mutlaka ortaya çıkar."

Eyidoğan, zemin etüdü, doğru yer seçimi ve etkin denetimin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. Yanlış planlama, sıvılaşma ve heyelan alanlarına yerleşmenin büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Eyidoğan, "Binalar için olumsuz yerlere yerleşmek birinci hata. İkinci hata böyle yerleri imara açmak. Dolayısıyla öyle yerlerin yapı yasaklı olması gerekiyor. Zemin sorunu olmasa bile inşaat sürecinde yapılan yanlışlar. Yani depreme dayanıklı yapı üretim sürecinde de ciddi eksikliklerimiz var. o nedenle bunlar bir araya gelince depremden kurtuluş ümidi yok." dedi.