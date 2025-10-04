

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada savunmadan çıkmaya çalışırken ceza yayı sol tarafında Wilfred Ndidi’den topu kapan Lucas Torreira’nın pasında ceza sahası içi sol tarafından İlkay Gündoğan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder’in pasında penaltı noktası yakınından Rafa Silva’nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

83. dakikada ceza yayı gerisinden Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cengiz Ünder’in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ taraftan Vaclav Cerny’nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Emirhan Topçu’nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Vaclav Cerny’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü’nün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır’ın kurtarışı sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Tammy Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

28. dakikada Ismail Jakobs’un pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Vaclav Cerny’nin savunma arası attığı pasta topla ilerleyen Rafa Silva, ceza yayı üzerinden Davinson Sanchez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, son oyuncuya faul yapıldığı için Sanchez’i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

38. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü’nün yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

Kaynak: İHA