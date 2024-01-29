Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Torreira’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’dan sekti. Boşta kalan topu savunmada Djilobodji, kornere gönderdi.

57. dakikada Mertens’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, önce üst direk daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

72. dakikada ceza sahası içinde Halil’in geriye çıkardığı yerden pasta Zaha’nın sert vuruşu sonrası top, ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Tete, topu ceza alanı içine gönderdi. Icardi’nin topuk pasında Zaha’nın vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Halil’in kafa vuruşunda kaleci Nita topu oyun alanına geri çevirirken, topu takip eden Halil’in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

89. dakikada ceza sahası içinde Icardi'nin şutu savunmadan sekerken, Barış Alper Yılmaz’ın sol çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 2-1



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Eyüp Aydın dk. 86), Nelsson, Berkan Kutlu (Tete dk. 71), Kerem Demirbay (Zaha dk. 46), Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Ndombele dk. 81), Kerem (Halil Dervişoğlu dk. 71), İcardi

Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sorescu, Mbakata, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Draguş (İlker Karakaş dk. 73)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Ahmet Şen, Figueiredo, Morais, Mirza Cihan, Stankovski, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Şumudica

Goller: Zaha (dk. 72), Barış Alper Yılmaz (dk. 89) (Galatasaray), Arda Kızıldağ (dk. 29) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray) Draguş, Furkan Soyalp, Sorescu, Jevtovic, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Kaynak: İHA