Süper Lig’de derbi heyecanının yaşanacağı hafta, 24 Nisan Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Ligin 31. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park’ta kozlarını paylaşacak. Aynı haftada Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ederken, Trabzonspor ise deplasmanda Konyaspor’a rakip olacak.
DERBİDE DÜDÜK YASİN KOL’DA
Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem olarak Yasin Kol görev alacak. Kol’un yardımcılıklarını Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.
Süper Lig’in 31. haftasında görev yapacak hakemler de açıklandı.
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 Nisan Cumartesi:
14.30 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler