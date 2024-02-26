Maçtan Dakikalar

9. dakikada Mertens’in sağ taraftan kulandığı serbest vuruşta savunmanın topu uzaklaştırmak istediği sırada Tete, Antalyasporlu Van de Streek’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Leite’nin solundan filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada Köhn’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete’nin sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Leite, yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi.

22. dakikada Saric’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Kaluziski’nin sol taraftan uzak direğe açtığı ortada kaleci Muslera’nın boşa çıkması sonrası topu önünde bulan Van de Streek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

35. dakikada Larsson’un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top, keleci Muslera’nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Torreira'nın ortasında ceza sahası içerisinde Vinicius'un kafa vuruşu kaleci Leita'dan oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, golü verdi. 2-1

57. dakikada Mertens’in pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahası içine yönelen Köhn, Erdoğan Yeşilyurt’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, maçta ikinci kez penaltı noktasını işaret etti.

59. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

78. dakikada Kerem Demirbay’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Sanchez’in kale önünde yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.



Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira (Abdülkerim Bardakcı dk. 87), Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 80), Tete (Kaan Ayhan dk. 46), Mertens (Eyüp Aydın dk. 88), Kerem Aktürkoğlu, Vinicius (Zaha dk. 70)

Yedekler: Günay Güvenç, Oliveira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol (Safuri dk. 76), Larsson (Emre Uzun dk. 74), Buksa

Yedekler: Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Milosevic, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 12 pen. ve 45+1) (Galatasaray) Van de Streek (dk. 33) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Buksa (Antalyaspor), Torreira, Kaan Ayhan (Galatasaray)