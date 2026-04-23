Bakan Çiftçi, Mansur Yavaş’ın 7 yıllık görev süresi boyunca müfettiş raporları doğrultusunda 7 ayrı başlıkta soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Gülistan Doku soruşturması

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara’da medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmada, Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasındaki son duruma ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Doku’nun kaybının toplumda güçlü bir hassasiyet yarattığını belirten Çiftçi, soruşturmada temel önceliğin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması olduğunu dile getirdi.

Soruşturma kapsamında bilgiler paylaşan Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki "delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaları araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, sürecin devamına ilişkin şu bilgileri verdi;

Aynı tarihli onay kapsamında Tuncay Sonel görevinden uzaklaştırıldı ve 17 Nisan 2026’da gözaltına alındı. Sonel, 21 Nisan’da sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan, olayın ardından yürütülen inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 20 Nisan 2026’da 2 mülkiye müfettişi ile 2 polis müfettişi daha görevlendirildi.

Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığının arama faaliyetlerine teknik ve lojistik destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran’ın dün Tunceli’de sahada incelemelerde bulunduğunu aktaran Çiftçi, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle de ortak bir değerlendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

"Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak"

Bakanlık olarak tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyleyen Çiftçi, "Bizim yaklaşımımız nettir: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABB'ye 7 konuda soruştırma izni

Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mansur Yavaş’a yönelik iddialara da değinerek, yaklaşık son 7 yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme izni verildiğini bildirdi. Müfettiş raporları doğrultusunda 7 başlıkta soruşturma izni verildiğini aktaran Çiftçi, 25 iddiada ise Yavaş’ın imzası ya da talimatına dair bulguya rastlanmadığı için soruşturma izni çıkmadığını kaydetti. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bu izinlerin nihai karar niteliği taşımadığını ve yargı denetimine açık olduğunu vurguladı.