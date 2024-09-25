Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanşında Slavia Prag’ı 2-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ikinci maçında Prag’daki Fortuna Arena’da Slavia Prag’a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmaya; Gamze Yaman, Sare Öztürk, Demehin, Eda Karataş, Berna Yeniçeri, Bakarandze, Arzu Karabulut, Catalina Usme, Ebru Topçu, Hapsatou Malado, Andrea Staskova 11’i ile başladı. Müsabakanın 31. dakikasında Eda Karataş’ın kendi kalesine attığı golle ev sahibi 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar 49. dakikada Arzu Karabulut’un kaydettiği golle eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede uzatmalara gidilirken, 100. dakikada Nazlıcan Parlak Galatasaray’ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, sarı-kırmızılılar bu galibiyetle adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

Devler Ligi’nde grup kuraları 27 Eylül Cuma günü çekilecek.