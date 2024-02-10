Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de evinde üst üste 30. maçında da yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.