Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında konuk olacağı Konyaspor ile 46. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleden en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 99 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 41 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu ve arada puan farkı 3’e düştü. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında en az 1 puan alması durumunda 2023-2024 sezonun şampiyon tamamlayacak. Yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe - İstanbulspor maçından gelecek sonucu bekleyecek.

46. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 86 golüne, Konyaspor 30 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 37 müsabakada kalesinde 25 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 45 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan dış sahada 38 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Cimbom son olarak Fatih Karagümrük’e konuk oldu ve rakibini 3-2 yendi.

Hakim Ziyech cezalı

Galatasaray’da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı kart cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynayamayacak. Ziyech, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.