Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, deplasmamda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını sürdüren Körfez ekibinde golcü oyuncu Serdar Dursun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Serdar Dursun, 'Bizi kimin düşeceği ya da kimin kalacağı ilgilendirmiyor. Biz Kocaelispor olarak her maça üç puan hedefiyle çıkıyoruz. Bu durum rakipleri etkileyebilir ancak biz kendi en iyi performansımızı sergileyerek sahada daha iyi oynamak istiyoruz. Gençlerbirliği maçında da bunu gördük. Yaklaşık 30 dakika boyunca oyun tamamen tek top oynandı. Hakemin de oyuna oldukça fazla müsaade ettiğini söyleyebiliriz. Ligin dengesi açısından böyle bir durum oluşturulmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Aslında buna çok gerek yok ama geçen maçta bunu hissettik. Özellikle kaleci atışlarının bile bir ila bir buçuk dakika sürmesi oyunun temposunu düşürüyor. Bu nedenle biz sahada baskılı oynayıp, öne geçerek maçları üç puanla tamamlamak istiyoruz' diye konuştu.

'Yurt içinden ve yurt dışından bazı kulüpler benimle iletişime geçiyor'

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dursun, 'Kocaelispor'u ilk günden beri gerçekten çok sevdim. Güzel bir camia, güçlü bir taraftarı olan bir kulüp. Bu nedenle kendimi aidiyet açısından buraya ait hissediyorum. Burayı çok sevdim. Şu an sözleşmem devam ediyor ancak sezon sonunda bitecek. Performansıma bakacak olursak, şu ana kadar 7 gol ve 1 asistle oynuyorum. Oynama süreme göre gayet iyi bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Forvet olarak çok fazla pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor. Bana teklifler geliyor. Kulüp sözleşmeyi uzatmak isteyip istemeyecek mi bilmiyorum. Ona göre sezon sonu duruma bakacağız. Şu an yurt içinden ve yurt dışından bazı kulüpler benimle iletişime geçiyor. Ancak ben şu an için net bir karar vermedim. Haziran ayı gibi bu konuları konuşacağımı söylüyorum. Kulübün de sözleşme uzatıp uzatmayacağına göre sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek' şeklinde konuştu.

'Kaleye 19 şutum var, bunların 10'u kaleyi bulmuş ve 7'si gol olmuş'

Performansını nasıl bulduğu sorusuna Serdar Dursun, 'Altıncı haftada geldim. O dönem takımın bir puanı vardı. Şu an ise 36 puandayız. Genel olarak baktığımızda 15 maçta ilk 11 oynadım, 7 gol ve 1 asistim var. Gol katkısı açısından iyi bir performans olduğunu düşünüyorum. Geçen gün istatistik gördüm; kaleye 19 şutum var, bunların 10'u kaleyi bulmuş ve 7'si gol olmuş. Çok iyi bir istatistik. Petkovic olsun ben olayım inanılmaz bir pozisyona girmiyoruz. Buna rağmen fena gitmediğimizi düşünüyorum. Önümüzde 3 maç daha var. Hedefim bu maçlarda 3 gol daha atarak 10 gole ulaşmak ve mümkünse bunun da üzerine çıkmak. Bu 3 maç hem ligin hem de benim durumumu belirleyecek. Milli takım hedefim de olduğu için bu maçları iyi geçirmek istiyorum ifadelerini kullandı.

'Sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağız'

Kasımpaşa maçının kendileri için önemli olduğunu söyleyen Dursun, '31 puanları var, alt sıralardaki takımların ise 28 puanı bulunuyor. Bu nedenle Kasımpaşa'yı doğrudan ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Bizim ise 36 puanımız var ve hedefimiz bu maçtan 39 puanla ayrılmak. Kasımpaşa'nın iyi bir teknik ekibi ve oyuncu kadrosu var. Ancak atmosfer açısından biraz daha rahat bir maç olabilir. Çünkü arkasında güçlü bir taraftar gücü yok. Bu durum Kasımpaşa üzerinde bir miktar stres oluşturabilir ama onlar da maça kazanmak için çıkacak. Biz de aynı şekilde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağız. Bence keyifli bir maç olacak. Bol gollü ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Özellikle ilk 20 dakikada goller gelirse' ifadelerini kullandı.