Şampiyon Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sezon değerlendirmesi ve gelecek planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 21. haftada görevi devralan ve 14 maçta 36 puan toplayarak takımı şampiyonluğa taşıyan Er, başarının sırrını "aile ortamı ve disiplin" olarak tanımladı.

Sözleşme bilmecesi çözüldü

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mustafa Er, yönetimle prensipte anlaştıklarını müjdeledi;

"Başkanımız ve yönetim kurulumuzla oturduk konuştuk, devam edeceğiz. Biz zaten yüzde 100 bir şekilde buradaymış gibi çalışmalarımıza ara vermeden başladık. Detaylar sorun olmayacaktır."

Transfer takvimi ve stratejisi

Transferde 60 günlük bir süreleri olduğunu hatırlatan Er, kampa tam kadro gitme hedeflerini vurgulayarak şöyle konuştu;

"Haziran'ın 25'ine kadar tüm transferlerin bitmesini ve kampa tam kadro gitmeyi hedefliyoruz. Yönetimimizle ortak bir havuz oluşturduk. Maddi yükümlülüğü kulübü yormayacak, oyun planımıza uygun 5-6 net katkı koyacak oyuncu üzerine yoğunlaştık. Yabancı kotası konusunda ilk etapta 5 isim üzerinden değerlendirme yapacağız."

"Vakıfköy uzun vadeli planımızın merkezi"

Süper Lig hedefine yürürken sağlıklı bir yapı kurmak istediklerini belirten başarılı teknik adam, "Bursaspor’un Alex Ferguson’u olmak Türkiye şartlarında zor ama kalıcı bir yapı kurmak şart. Vakıfköy’ün merkezde olduğu, 15-16 tecrübeli oyuncunun yanında 25 yaş altı genç yeteneklerin bulunduğu satılabilir bir oyuncu havuzu oluşturmalıyız. Ocak ayında bir sonraki sezonun transferini bitiren bir kulüp haline gelmeliyiz" dedi.

Savunma başarısına da değinen Mustafa Er, "Takım savunmasını santrafordan başlattık. Oyuncularımız savunma yapmaktan keyif almaya başladı. Görüntülü analizlerle hataları tek tek gösterdik. Top rakibe geçtiğinde herkesin savunma oyuncusu olduğu bir mantaliteyi oturttuk. 14 maçta yediğimiz 4 gol tesadüf değil, bir sistemin sonucudur" ifadelerini kullandı.