Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla rakibine karşı galibiyet serisi de sürdürdü.

Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1’lik skorla kaybeden Galatasaray, daha sonra kırmızı-beyazlılarla oynadığı 8 müsabakayı da kazandı.

10. dakikada Holse'nin ceza sahası içinde Muslara ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

14. dakikada Victor Osimhen'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Victor Osimhen'den önce araya giren Satka, son anda topu kornere gönderdi.

32. dakikada topla beraber ceza sahasına kadar gelen Ntcham’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

47. dakikada Yunus’un ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

60. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sara’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya gitti.

63. dakikada sol taraftan Osimhen, topu çalımlarla getirip ardından pasını Sara'ya aktardı. Sara’nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada sağ taraftan Zeki’nin ortasına iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarıya gitti.

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Ali Tarkan dk. 90+1), Lubo Satka, Yunus Emre Çift (Soner Gönül dk. 90), Rick van Drongelen, Flavien Tait (Soner Aydoğdu dk. 77), Olivier Ntcham, Arbnor Muja (Kingsley Schindler dk. 77), Carlo Holse, Emre Kılınç (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 90), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yerel, Taha Tosun, Nanu, Bedirhan Çetin, Dimata

Teknik Direktör: Thomas Reis

Galatasaray: Fernando Muslera, Sallai (Ismail Jakobs dk. 83), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 87), Mario Lemina, Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 82), Gabriel Sara (Dries Martens dk. 83), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Alvaro Morata dk. 74)

Yedekler: Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Metahan Baltacı, Eyüp Aydın, Yusuf Demir