Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligdeki yenilmezliğini sürdü. Aslan ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray ligde haftaya deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.