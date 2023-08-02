Şampiyonlar Ligi 2. Ön elemesinde Galatasaray, Zalgiris Vilnius’ta Rams Park’ta ağırlayacak.

İlk maçtan 2-2 lik skorla ayrılan Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray takımı, Zalgiris Vilnius’a karşı galibiyet istiyor. UEFA listesine bildirilen yeni transferlerden Cedric Bakambu’nun ilk 11’de olması bekleniliyor.

Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, tahmini ilk 11 kim. Haber’in detaylarında…

İlk karşılaşmadan 2-2’lik skorla ayrılan Galatasaray, Zalgiris Vilnius’a karşı galibiyet beklentisi içerisinde. Galatasaray, rakibini elemesi durumunda ise 3. Turda Olimpija Ljubljana ile eşleşecek.

Bu akşam saat 21:30’ başlayacak Galatasaray Zalgiris Vilnius Şampiyonlar Ligi maçı Rams Park’ta oynanacak. Maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler ?

Galatasaray’ın muhtemel 11’i ise şöyle:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Bakambu

Zalgiris Vilnius’un muhtemel 11’i ise şöyle:

Gertmonas, Kazukolovas, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Vaca, Mamic, Buff, Vucur, Kendysh, Antal