Maçtan Dakikalar

20. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Abdülkerim’in ceza sahası çizgisine yakın yerden ortasında Osimhen’in altı pas içinde yaptığı dokunuşla top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Sara’nın uzun pasında ceza sahası içinde Osimhen’in topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

34. dakikada İsmail Jakobs’un sol taraftan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi’nin yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-0

36. dakikada Barak’ın sağ taraftan içeri ortasında uzak kale direğine yakın noktadan Da Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

44. dakikada Winck’in sağ taraftan yaptığı ortada Fall’ın penaltı noktasının hemen gerisinden yatarak yaptığı vuruşta top meşin sol köşeden filelerle buluştu. 3-1

45 İkinci yarı başladı

51'Jakobs'un ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucu Kasımpaşa penaltı kazandı.

54'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem penaltı kararını iptal etti.

76'Hajradinovic, ceza yayının solunda Kerem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kasımpaşa serbest vuruş kazandı.

81'İlk başta oyunu devam ettiren hakem bir süre VAR odasıyla görüştükten sonra pozisyonu izlemeye gitti.

83'GOL! Hajradinovic, skoru 3-2 yapan golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Hajradinovic yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

90+5' GOL | Galatasaray 3-3 Kasımpaşa, Da Costa



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Alp

Galatasaray: Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Gabriel Sara, Kerem Demirbay, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Kenneth Omeruo dk. 30), Cafu, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Nuno Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Erdem Çetinkaya, Jhon Espinoza, Yaman Suakar, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Goller: Victor Osimhen (dk. 20 ve 28), Mauro Icardi (dk. 34) (Galatasaray), Mamadou Fall (dk. 44) (Kasımpaşa)