Güney Kore’nin Gangwon eyaletinde 19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları Gangwon 2024’te, Türkiye’yi 5 spor dalında 18 kadın, 6 erkek olmak üzere 24 milli sporcu temsil edecek.

Gangwon 2024 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları, 19 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Güney Kore’nin Gangwon eyaletinde gerçekleştirilecek. Düzenleneceği bölgede spor, kültür ve eğitim alanlarında toplumu etkileyerek olumlu değişimi ve sosyal birliği sağlamayı hedefleyen Gangwon 2024, PyeongChang, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları için kullanılan tesislerin çoğundan yararlanacak. Bu sayede, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir gençlik olimpiyatı sağlayacak ve aynı zamanda katılan sporcular olimpik sporcuların yarıştığı tesislerde yarışarak aynı ambiyansı yaşayabilecek.

PyeongChang başta olmak üzere Gangneung, Hoengseong ve Jeongseon şehirlerinin ev sahipliği yapacağı yarışmalar süresince kafileler Gangneung ve Jeongseon’da inşa edilen Gençlik Olimpiyat Köyleri’nde konaklayacak.

15 disiplinde 80 madalya verilecek

Kadın-erkek eşit sayıda 1900 sporcunun katılacağı YOG programında Alp Disiplini, Serbest Stil Kayak, Snowboard, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Kayakla Atlama, Biatlon, Curling, Buz Hokeyi, Kızak, Yarış Kızağı, Skeleton, Artistik Buz Pateni, Sürat Pateni ve Kısa Kulvar Sürat Pateni olmak üzere 15 disiplinde 80 madalya müsabakası yapılacak.

Team Türkiye, Buz Hokeyi-3x3, Kısa Kulvar Sürat Pateni, Kayak-Alp Disiplini, Curling ve Biatlon branşlarında 18 kız, 6 erkek, toplamda 24 sporcu ile katılacak.

Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak milli sporcular şöyle:

Buz hokeyi: Beray Derin Okut, Azra Betül Kılaç, Melis Arslan, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melisa Çağdaş, Dolunay Beren Erbakan, Fatma Bengisu Açarı, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Eylül Daş, Ece Eraşcı, Tan Nisan Göksal, Eda Seçen

Curling: Derya Ekmekçi, Berat Aybar, Muhammed Taha Zenit, Burcu Haşıl, Şüheda Karacalı, Muhammet Berat Ateş

Kısa Kulvar: Muhammed Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu

Biatlon: Zülal Türk

Alp Disiplini: Thomas Kaan Önol Lang, Ada Hasırcı