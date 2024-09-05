Garanti BBVA, Ödeal ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, işletmelerin satış, ödeme alma, e-fatura ve e-belge düzenleme işlemlerini tek bir platformda toplayan yeni nesil VUK 507 uyumlu E-fatura POS cihazını kullanıma sundu.

Ödeme sistemleri alanındaki yenilikçi teknolojileriyle üye işyerlerinin hayatını kolaylaştıran Garanti BBVA, finans teknolojilerinin öncü şirketlerinden Ödeal ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, işletmelerin satış, ödeme alma, e-fatura ve e-belge düzenleme işlemlerini tek bir platformda toplayan yeni nesil VUK 507 uyumlu E-fatura POS cihazını kullanıma sundu.

Yapılan açıklamaya göre, Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) mükellefi veya E-Fatura zorunluluğu bulunan ya da belgelerini e-fatura sistemiyle tutmak isteyen Garanti BBVA üye işyerleri, Android işletim sistemine sahip yeni nesil E-fatura POS sayesinde ayrı bir e-fatura veya e-belge uygulaması satın almak zorunda kalmıyor, yeni nesil cihazla sunulan tüm işlemleri POS hizmet ücreti haricinde ek bir ücret ödemeksizin tek bir cihazda gerçekleştirebiliyor ve e-fatura kontörüne de ek bir ücret ödemeden sınırsız fatura kesebiliyor. Üye işyeri, satış yaptığı kişi bilgilerini POS üzerinden alarak hızlı bir şekilde e-fatura işlemini başlatabiliyor ve bu kolaylık sayesinde zamandan kazanç elde ediliyor.

Yeni nesil E-fatura POS cihazı hizmetiyle ilgili görüş bildiren Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Kerem Orbay, “Banka olarak, ödeme sistemleri çözümlerinde odağımız her zaman Garanti BBVA müşterilerine en ileri teknolojiyi sunmak. Günümüzde alışveriş deneyimi ve ödemeler hızla dijitalleşirken, hızlı ve güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşattığımız noktada, alışverişin diğer tarafı olan işyerlerine de her zaman benzer kolaylıkları sunmak için çalışıyoruz. Satış ve muhasebe süreçleri de bu anlamda odaklandığımız, teknolojik yetkinliklerimizle bankamıza üye işyerlerinin ihtiyaç ve beklentilerine en kolay, güvenli ve hızlı çözümler ürettiğimiz bir alan. Bu kapsamda Ödeal ile birlikte hayata geçirdiğimiz yeni nesil E-Fatura POS cihazı, işyerlerine satış ve ödeme alma işlemlerinin yanı sıra tüm e-fatura ve e-belge işlemlerini de tek bir platformdan sunarak, bir taraftan kolaylık ve hız sağlıyor; diğer taraftan özellikle küçük işletmelerin e-fatura sistemine dahil olmasını da kolaylaştırıyor. Yenilikçi teknolojilerimizle geliştirdiğimiz çözümlerle Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, bu iş birliği hakkında şunları söyledi: "Şirket olarak banka ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, her ölçekteki işletmenin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırma hedefimizin önemli bir yansımasıdır. Garanti BBVA ve Ödeal iş birliğiyle geliştirdiğimiz E-Fatura POS ürünü sayesinde KOBİ’ler, ödeme ve finansal süreçlerini daha pratik bir şekilde yönetirken, aynı zamanda maliyetlerini azaltma fırsatı bulacaklardır. Bu iş birliği ile birçok KOBİ’nin süreçlerini tek bir platformdan kolaylıkla yönetebilecekleri yeni bir sürece öncülük edeceğimize inanıyoruz. Türkiye’deki mevcut POS cihazlarının E-Fatura POS’a hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."