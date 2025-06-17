İSTANBUL (İGFA) - Hipodrom.com’un atçılığa dair vizyonunu geniş kitlelere Emre Karayel aktaracak

Etkinlikte ayrıca, Türkiye atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için hazırlanan özel film başta olmak üzere yeni reklam filminin ilk gösterimi yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) yasal sanal bayisi Hipodrom.com, düzenlediği basın buluşmasıyla Emre Karayel ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. Etkinlikte ayrıca, Türkiye atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için hazırlanan özel film başta olmak üzere yeni reklam filminin ilk gösterimi yapıldı.

Hipodrom.com, atçılığın gelişimine katkı sunmak ve bu kültürü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla, bu yıl da Gazi Koşusu’nu destekleyerek organizasyona önemli katkılar sağlıyor.