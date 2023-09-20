Bilecik Belediyesi tarafından verilen yemekte, Bilecik’te ki gazi ve şehit yakınları bir araya geldi.

Gaziler Günü dolayısıyla Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yemek programına Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il protokolü üyeleriyle gazi ve şehit aileleri katıldı. Programa katılan şehit ve gazi ailelerini selamlayan Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, gazilerin talep ve görüşlerini dinledi. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Vali Aygöl, hazırlanan yemek programı dolayısıyla Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, düzenlenen program dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; ‘’Vadipark Sosyal Tesislerimizde Bilecik Valiliği ile ortak düzenlediğimiz 19 Eylül Gaziler Günü yemeğinde gazilerimiz ve ailelerini ağırladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugün aramızda olmayan tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla, hayatta olan tüm gazilerimizi de minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program protokol üyelerinin gazi ve şehit yakınları ile fotoğraflar çektirmesiyle sona erdi.