Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve kırsalda gerçekleştirdiği yol yenileme ve yeni yol açma çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendiriyor.GAZİANTEP(İGFA) - Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalar kapsamında, kentin yoğun kullanılan ana arterlerinden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde 400 metre, Abdülkadir Aksu Bulvarı’nda 720 metre, Kürşat Tüzmen Bulvarı’nda 900 metre ve İbrahimli Yolu Caddesi 800 metrelik bölümde sıcak asfalt yenileme çalışması yapıldı. Toplamda 10.450 ton asfalt kullanılarak yollar, araç trafiğine daha uygun ve konforlu hale getirildi.

Şehir merkezinde tamamlanan bu çalışmaların yanı sıra kırsalda da önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Sarılar – Eskişarkaya güzergahında 3,7 kilometrelik yeni yol yapılarak 6 bin ton asfalt serildi. Ayrıca, Eski Adana Yolu ile Yenişarkaya, İskenderli, Sarılar, Eskişarkaya ve Çöçelli mahallelerini kapsayan grup yollarında asfalt yenileme çalışmaları sürüyor. 8 kilometrelik çalışmanın 3,7 kilometresi tamamlandı.

Kırsalda devam eden bu çalışmaların 20 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Böylece hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde sürücülerin yol güvenliği ve konforu artırılmış olacak.