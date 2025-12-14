Yeni yıla sayılı günler kala yasa dışı bahis sitelerinin sıkça başvurduğu “yılbaşı çekilişi” tuzakları yeniden ortaya çıktı.

"250 TL yatır, çekilişe katıl", "Bilet al, büyük ödül seni bekliyor" gibi ifadelerle hazırlanan sahte ilanlar, sosyal medya kullanıcılarını telefon ya da binlerce liralık ödül vaadiyle kandırmayı hedefliyor.

DOLANDICILARDAN YENİ TUZAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bu ilanlar üzerinden sitelere para yatıran kullanıcılar daha sonra platformlara yeniden erişemiyor. Vaat edilen çekilişin hiçbir zaman yapılmadığını fark eden sosyal medya kullanıcıları dolandırıldıklarını anlıyor.

Dolandırıcıların, birçok kişiye ödül kazandığını iddia ederek kargo teslim ücreti talep ettiği ve bu yöntemle vatandaşları kandırdığı belirtiliyor.

"10 MİLYON TL'YE KADAR CEZASI VAR"

Sosyal medyada yapılan tüm çekilişlerin izne tabi olduğunu belirten Avukat Aylin Esra Eren, şöyle uyardı:

Kargo veya gümrük adıyla para talep edilmesi nitelikli dolandırıcılık kapsamındayken bilimsel dayanağı olmayan spiritüel vaatler tüketicinin aldatılması anlamına gelir. İzinsiz çekiliş yapanlar hakkında 100 bin TL'den 10 milyon TL'ye kadar adli para cezası ve hapis cezası söz konusudur. Bu fiiller 7258 sayılı Kanun kapsamında 3 ila 6 yıl hapis cezası ile karşılık bulur.

Avukat Eren, ilaç ve sağlık ürünlerinin sosyal medyada satışı, reklamı veya çekiliş yoluyla pazarlanmasının da suç olduğunu işaret ederek, “Faizle borç para verilmesi tefecilik suçudur ve 2 ila 6 yıl hapis cezası öngörülmektedir” dedi.

ASTROLOJİ, ENERJİ TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Öte yandan sosyal medyada 'kişiye özel astroloji danışmanlığı', 'enerji temizliği' ve 'evlilik tarihi' gibi spiritüel gibi hizmetlere yönelik çekilişler üzerinden de dolandırma vakaları devam ediyor.

Emniyet kaynakları ve avukatlar, çekiliş ve kampanya adı altında yürütülen yasadışı para trafiğine karşı vatandaşları uyarıyor.