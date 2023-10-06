Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Gaziantep Üniversitesi'nde açılan stantlarda Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere sunmuş olduğu imkanlar hakkında öğrencilere bilgiler veriliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği stantlarda; e-spor standı, Genç Gaziantep mobil uygulaması standı ve doğa kampları stantları yer alıyor.

İsteyen öğrenciler doğa kamplarına ücretsiz olarak kayıt yaptırırken, teknoloji tutkunu gençler ise e-spor oyunlarını sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak oynama imkânı buluyor. Öğrenciler, okçuluk, halka atma, langırt gibi çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Genç Gaziantep uygulamasından daha önce hediyeler kazandığını belirten Yasin Uçar uygulamayla ilgili memnuniyetini şöyle dile getirdi:

"Milli karateciyim, aktif olarak yaklaşık 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Genç Gaziantep uygulamasını kullanıyorum. Üniversiteyi gezerken genç Gaziantep standını ve büyükşehir belediyesinin standını gördüm buradaki farklı etkinliklere katıldım. Uygulama sayesinde ücretsiz olarak konserlere katılma imkânı buldum, yine uygulamadan hediye olarak akıllı saat kazandım. Gayet memnunum Genç Gaziantep uygulamasından. Bu imkanı bizlere sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e teşekkür ederim.”

Kahramanmaraş’tan okumak için Gaziantep’e gelen Ertuğrul Temel büyükşehir belediyesinin stantlarında keyifli vakit geçirdiğini belirterek, “İngilizce öğretmenliği bölümünü kazandım. Birinci sınıfım. Burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu stantta çeşitli oyunlar var. Arkadaşlarımla oyunlar oynadım. Güzel vakit geçirdim. E-spor merkezine arkadaşlarımla beraber kayıt olmayı düşünüyorum. Arkadaşlarımla kamplara katılmak için kaydımı yaptırdım.” dedi.