Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklanan pamuk alım fiyatlarının dünya fiyatlarının ve üretim maliyetinin altında olduğunu belirterek, "Fiyat en az 28-30 lira seviyesinde olmalı ki üreticilerimiz pamuk üretiminden vazgeçmesin" dedi.ANKARA (İGFA) - 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla açıklama yapan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk sektöründeki sorunları ve üreticilerin beklentilerini değerlendirdi.

Pamuk hasadının başladığını hatırlatan Bayraktar, bu yıl yüzde 10-20 oranında bir verim kaybı yaşandığını vurguladı.

Kilogram başına 18 lira gibi düşük bir seviyede olan pamuk fiyatlarının, 2021'de 24 lira, 2022'de ise 13-14 lira seviyelerine gerilediğini söyledi.

Bayraktar, ayrıca TARİŞ Pamuk Birliği, Çukobirlik ve Antbirlik gibi kuruluşların açıkladığı fiyatların düşük olduğunu ifade etti. Türk pamuğunun tekstil, hazır giyim, bitkisel yağ ve yem gibi birçok sektör için önemli bir hammadde olduğunu vurgulayan Bayraktar, yerli pamuk üretiminin bu sektörlerin büyümesine katkı sağladığını belirtti.

Gübre, mazot ve sulama maliyetlerindeki artışın üretim maliyetini artırdığını dile getiren TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bu konuda önlem alınmasını talep etti.

Pamuk üretimi için belirlenen tarım havzalarında desteklemelerin yapılması gerektiğini kaydeden Bayraktar, "“Ekimin yapıldığı günden itibaren üretim maliyeti içerisinde önemli yere sahip olan mazot ve gübredeki fiyat artışı geçen sezon pamuktan kar elde edemeyen çiftçilerimizi daha da zora soktu. Öte yandan sulama ücretlerinin yüksekliği pamuk üretiminde sıkıntılara neden oluyor. Sulama ücretleri tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi girdi kalemleri arasında önemli bir pay olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bazı bölgelerde Sulama Birliğine bağlı olan yerlerde pamuk sulama ücretlerinde indirim yapılacağı gündeme gelse de Sulama Birliklerinin sulama sahası dışında kalan ve kendi imkânlarıyla kuyulardan su kullanan çiftçilerimiz bu indirimlerden faydalanamıyor" diye konuştu.