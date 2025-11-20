Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Badminton Takımı, 2025 Türkiye Badminton 1. Ligi’ni ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Gelişim Ligi’nde mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aras İkra Yalçın ise "Ligin En Değerli Erkek Oyuncusu" seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi", yoğun rekabete ve yüksek tempolu karşılaşmalara sahne olan final müsabakalarıyla tamamlandı. Sezon boyunca süren zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız takdim etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Badminton Takımı, 1. Lig’de gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Sezonu 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, 2025 sezonunu ikinci sırada bitirerek, Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

Önümüzdeki sezon Gaziosmanpaşa’yı Süper Lig’de temsil edecek olan sporcular, müsabakaların ardından büyük sevinç yaşadı.