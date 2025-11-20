Ümraniye Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 18. Geleneksel Spor Oyunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz Sezonu Lansmanı, fikstür çekimi ve okullara spor malzemesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, FIFA kokartlı eski Türk hakem Fırat Aydınus ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 18’incisi yapılan Geleneksel Spor Oyunları, Ümraniye’deki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren toplam 178 okuldan 38 bin 500 öğrencinin katılımıyla hayata geçirilecek. 15 branşta gerçekleştirilecek müsabakalarda, 8 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek ve dereceye giren sporculara 307 kupa ile 4 bin 290 madalya takdim edilecek. Tören kapsamında ayrıca, Ümraniye’deki devlet okullarına her yıl düzenli olarak yapılan spor malzemesi destekleri bu yıl da sürdürüldü. 100 okula toplam 3 bin 267 adet spor malzemesi dağıtıldı.

Öte yandan Ümraniyeli gençler törende Gazzeyi de unutmadı. Sırayla ayağa kalkarak, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" şarkısını söyleyen gençler, şarkı sonunda Filistin Bayrağı ve Mescid-i Aksa pankartı açtı.

Bakandan milli maç sözü

Programda, öğrencilerle soru cevap gerçekleştirildi. Öğrencilerin isteği üzerine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı görüntülü arayarak öğrencilerle görüştürdü. Yapılan görüşmede Bakan Bak, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın mart ayında oynayacağı Play-Off maçına Ümraniyeli 100 öğrenciyi davet ederek öğrencilere sevindiren bir sürpriz yaptı.

Program, fikstür çekiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.