Sınır Kapıları Koordinasyon Toplantısı, Kapıkule Hudut Kapısı Toplantı Salonu’nda ilgili kurum müdürlerinin geniş katılımıyla yapıldı.

Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Edirne’nin Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli sınır kapılarına ev sahipliği yapması nedeniyle, kapılardaki işleyişin daha etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sezer, özellikle Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında yıl boyunca yaşanan yoğunluklara dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Geçiş sürelerinin kısaltılması, yolcu ve yük taşımacılığında işlemlerin hızlandırılması, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, yaklaşan tatil dönemlerinde yaşanabilecek yoğunluklara yönelik alınacak ek önlemler, gümrük işlemlerindeki iyileştirmeler, uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Sınır kapılarında görevli birimlerin koordineli çalışması için yeni planlamalar yapılırken, mevcut uygulamaların etkinliğinin artırılması kararlaştırıldı.