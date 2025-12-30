'Gaziosmanpaşa 1. Hamsi Festivali'ne, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in unutulmaz gitar performansı damga vurdu. Sanatçı Resul Dindar'ın daveti üzerine sahneye çıkan Karadeniz, gitar çalıp, şarkılara eşlik ederek meydanı dolduran binlerce vatandaşa sürpriz dolu, keyifli anlar yaşattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Hamsi Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran Gaziosmanpaşalılar; kemençe, horon ve konserler eşliğinde doyasıya eğlendi. 2 gün süren festival kapsamında ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edilirken, Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları da verdikleri konserlerle coşkuyu ikiye katladı.

Kemençe ve horon seslerinin yükseldiği, Karadeniz kültürünün doyasıya yaşandığı etkinliğin finali ise eğlenceli bir sürprize sahne oldu. Finalde sahne alan Resul Dindar'ın daveti üzerine Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz yeniden sahneye çıktı. Başkan Vekili Karadeniz'in sahnede hem gitar çalıp hem de Resul Dindar ile düet yaptığı anlar, hafızalardan silinmeyecek görüntüler oluşturdu. Dindar ve Karadeniz'in düeti, vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.