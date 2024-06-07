Gaziosmanpaşa’da Belediyesi tarafından Çevre Haftası Etkinleri kapsamında "Çevre Şöleni" düzenlendi. Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil bir alan için yeşil bir kent yeşil bir Gaziosmanpaşa için hep beraber iş birliği yapmak zorundayız" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Çevre Haftası Etkinleri kapsamında "Çevre Şöleni" etkinliği düzenlendi. Çocuklara çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte yürüyüş düzenlendi. Bağlarbaşı Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eşi Gözde Bahçetepe de katıldı. Çok sayıda vatandaşın da hazır bulunduğu yürüyüş, belediye binası önünde sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin folklor gösterisi, geri dönüşüm defilesi ve çevre konulu şiirlerin okunması ile devam etti.

"Sürdürülebilir bir gelecek için, yeşil bir alan için, yeşil bir kent, yeşil bir Gaziosmanpaşa için hep beraber iş birliği yapmak zorundayız"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Su tasarrufu kampanyaları ve suyun hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenleyerek bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlçemizde Sıfır Atık bilincini yaygınlaştırmak için okullarımızda, kamu kurumlarımızda ve halkımıza yönelik eğitimler düzenliyoruz. Atık toplama ve geri dönüşüm merkezlerimizi arttırarak bu konuda halkımızla iş birliği potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için, yeşil bir alan için, yeşil bir kent, yeşil bir Gaziosmanpaşa için hep beraber iş birliği yapmak zorundayız" dedi. Konuşmanın ardından program ödül töreniyle sona erdi.