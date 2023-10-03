Gaziosmanpaşa’da 3 hırsız park halindeki lüks otomobilin camını patlatarak hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını çalarak kaçtı. Hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Karlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde park halindeki lüks otomobilin yanına gelen araçtan 2 şüpheli indi. Lüks aracın yanına gelen hırsızlar, aracın sol arka kelebek camını kırdı. Daha sonra hırsızlardan biri kırılan camdan elini içeri sokarak kapıyı açtı. Saniyeler içerisinde park halindeki aracın arka kapısını açan hırsızlar, otomobilin hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını çaldı. Bu sırada 3. suç ortağı da araçtan indi. Çevredeki vatandaşların hırsızlığı fark etmesi üzerine araçlarına binen hırsızlar kaçtı. Lüks araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, hırsızlık anı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızlık saniye saniye kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz araçla geçen hırsızların, lüks otomobili fark ettikten sonra ışıklardan döndükleri ve araçlarını park ettikleri görülüyor. Araçtan inen 2 hırsızın, otomobilin sol kelebek camını bir alet ile kırarak kapıyı açtıkları ve lüks aracın hayalet ekran göstergesini ve elektronik aksamlarını çaldıkları görüntülere yansıyor. Hırsızların daha sonra, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle olay yerinden hızlıca uzaklaştıkları görülüyor.