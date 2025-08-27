CHP'de İlçe Başkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirilen delege seçimleri devam ediyor.

Dün akşam yapılması beklenen Yeniceköy seçimleri sandık kurulunun gelmediği gerekçesi ile Perşembe gününe ertelendi. İlçe Başkanı Zemci Şahin saat 19.14'de delegelere mesaj atarak seçimin ertelendiğini duyurdu. Ancak akın akın partiye gelen delegeler bu durumdan rahatsız oldu.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, partilileri sakinleştirmek istese de delegeler bu duruma öfke gösterdi.

Zemci Şahin'e karşı liste çıkaran muhalif isimler delege seçimlerinin tüzüğe aykırı iptal edildiğini öne sürerek bu durumun suç olduğunu öne sürdüler. Bazı delegeler "Chp İnegöl ilçe başkanı Zemci Şahin Yeniceköy mahallesi delege seçimlerinde kanuna ve tüzüğe aykırı olarak yetkisi olmadığı halde seçim kuruluna müdahale etmiş ve seçimi iptal etmiştir. Seçimlerde kavga çıkartıp, kaosa fırsat vermiştir. Rakibi Beyaz pusulayı yok hükmünde karar vermiştir. Seçimlerde sağa sola sataşarak kavga çıkartıp seçim kurallarını ihlal etmiştir" diyerek suçladılar.

Tüm müdahalelere rağmen Başkan Zemci Şahin kararından vazgeçmedi. Başkan Şahin eleştirilere yönelik verdiği cevapta "Bugün seçimleri iptal ediyoruz, Perşembe gününe erteledik. Bu bilgiyi ilçe başkanı olarak veriyorum, bugün seçim olmayacak. Bu bilgiyi veriyorum. Perşembe günü herkes buraya gelsin. Ben mesaj attım ona rağmen geldiniz, arkadaşlar sizi getirdi. Mesaj hepinize gelmiştir, 7’de mesaj birçoğunuza gelmiştir. Siz kime istiyorsanız ona oy vereceksiniz. Bu açıklamayı yapıyorum, bugün seçim yok. Bu seçimler iptal olmuştur, Perşembe günü gelin 10 delege 20 tane delege kim ne isterse istedikleri çıksın. Bu kadar net söylüyorum. Ortalık gergin, lütfen gerginlik yaratmayın." dedi.

Bu konuşmalar delegeleri ikna etmedi. Bazı delegelerin tüzük dışı yapıldığı iddia edilen erteleme kararı ile İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezini bilgilendirme ve şikayetçi olma kararı verdiği öğrenildi.

Yeniceköy delege seçimlerinin yeniden bir değişiklik olmaması halinde Perşembe akşamı saat 20.30'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK