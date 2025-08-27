Yangın saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde olan 16 KFY 82 plakalı tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu tırın bir kısmında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN