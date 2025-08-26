Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir doktorun, genç bir kadını kıyafetinin "açık" olduğunu gerekçe göstererek muayene etmeyi reddettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda; görevli doktor kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetti.

Bunun üzerine doktorun kendisini 'teşhirci' olarak itham ettiği genç kız gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal medyada gündem olan olay, büyük tepki toplarken yaşananlar kameraya yansıdı.

"Teşhircileri Muayene Etmiyorum"

Görüntülerde genç kız göz hastalıkları polikliniğinde muayene olmak üzere hastaneye başvurdu. Ancak doktor, genç kıza "Teşhircileri muayene etmiyorum" dedi. Genç kadın "Bana teşhirci diyemezsiniz" diyerek tepki gösterirken, doktorun ise "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Valilikten Açıklama

Olay sırasında gözyaşlarına boğulan genç kadının yaşadıkları sonrası Konya Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır.



İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.