Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, bu tür eylemlerin bölge barışını ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı. Açıklamada, “Suriye’de ve bölgemizde güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaları hedef alan bu saldırıların derhal sona erdirilmesi gerekmektedir” denildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, İsrail’in bu saldırılarını “lanetli bir planın parçası” olarak nitelendirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir."

Ak Parti'den Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirerek, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor" dedi.

Çelik, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef aldığını belirterek, bunun "lanetli bir planın parçası" olduğunu ifade etti. "Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriye'nin siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatan Çelik, "Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.