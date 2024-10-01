Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, 5 ülkeden katılan 10 halk grubunun da yer aldığı renkli bir kortejle başladı. Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde düzenlenen festivalde Hırvatistan, Sırbistan, Meksika ve Türkiye’den halk dans toplulukları, Türk halk oyunlarının yanı sıra kendi ülkelerinin danslarını da sergileyerek Gaziosmanpaşa’nın kültürel atmosferine renk kattı.

Festivalde bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Bugün Gaziosmanpaşa’da Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni gerçekleştirdik. Bu, Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen ilk festival. Burada 5 ayrı ülkeden 10 dans grubu var, tabii ki Türkiye’ye ait bir grubumuz da var. Onlar burada kendi kültürlerine ait dans yeteneklerini sergiliyorlar. Gaziosmanpaşalı komşularımızla onları bugün burada bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz, çünkü dünyanın birçok rengini, türünü ve davranış biçimlerini bugün burada Gaziosmanpaşalı komşularımızla buluşturduğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.