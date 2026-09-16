İnegöl Belediyesi, temizlik hizmetlerinde yeni teknolojileri yakından takip ederek çevreci ve verimli çözümleri sahada değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yüzde 100 elektrikli çöp toplama aracı, İnegöl sokaklarında ilk kez test edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde deneme sürecine alınan elektrikli çöp kamyonu, özellikle çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor.

Sıfır egzoz emisyonuyla çalışan araç, hava kalitesine katkı sunarken sessiz çalışma özelliği sayesinde şehir merkezindeki temizlik faaliyetlerinin vatandaşların günlük yaşamını daha az etkilemesine imkan sağlıyor.

Elektrikli araç teknolojisinin sunduğu avantajlar kapsamında yakıt ve işletme maliyetlerinde oluşabilecek tasarruf potansiyeli de İnegöl Belediyesi tarafından sahada değerlendiriliyor.

Deneme sürecinde aracın performansı, enerji tüketimi, çalışma verimliliği ve operasyonel maliyetleri incelenecek. İnegöl Belediyesi, gerçekleştirilen test uygulamasıyla birlikte elektrikli çöp toplama araçlarının İnegöl'ün temizlik hizmetlerindeki kullanım imkanlarını kapsamlı şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.