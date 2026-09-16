MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı’da “villa” yaptırıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, tartışmalara konu olan yapının villa olmadığını, 250 metrekarelik bir konut olarak inşa edildiğini söyledi.

“VİLLA DEĞİL, 250 METREKARELİK KONUT”

Gazeteci Nagehan Alçı ile yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelen “Öcalan için İmralı’da villa yapıldı” iddialarına yanıt veren Bahçeli, söz konusu yapının niteliğine ilişkin bilgi verdi. İmralı’daki cezaevi yerleşkesinde bulunan yapının villa olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Bahçeli, bunun 250 metrekare büyüklüğünde bir konut olduğunu ifade etti.

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, Alçı'nın aktarımlarından kamuoyuna yansıyan villa nitelemesini kesin bir dille reddetti. Bahçeli, dört tarafı sularla çevrili ada üzerindeki cezaevi yerleşkesi içerisinde yer alan yapının bir villa olmadığını, aksine 250 metrekarelik bir konuttan ibaret olduğunu ifade etti.

"GÖRÜŞMELERİNİ YAPSIN DİYE İNŞA EDİLDİ"

Öcalan’ın 26 yıldır cezaevinde olduğunu ve ilerleyen yaşını hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu konutun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Örgütün fesih sürecinde atılan adımların önemine işaret eden Bahçeli, Öcalan’ın 2025 ve 2026 yıllının Şubat aylarında yaptığı açıklamaların birbiriyle örtüştüğünü ve sürece yönelik tutumunu sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bahçeli, yeni konutun Öcalan’ın görüşmelerini daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirebilmesi, mesajlarını iletebilmesi ve gerektiğinde gazetecilerle görüşebilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Bu koşulların sağlanması gerektiğini dile getiren Bahçeli, daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin de geçerliliğini koruduğunu söyledi.