Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Bursa istikametinde, Kılıç Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada seyir halindeki 5 otomobil, otobüs ve tırın birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine Altınova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA