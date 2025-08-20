GAZZE’DE AÇLIK VE YIKIM BÜYÜYOR

İsrail’in uzun süredir devam eden saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze’de binlerce ailenin temel gıda, temiz su ve barınma gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını vurgulayan Demir, açlıktan ölümlerin sürekli arttığını söyledi. Bölgeden gelen raporlara göre gıda kıtlığının kritik seviyelere ulaştığını, hastanelerin ilaçsız kaldığını ve barınma sorununun her geçen gün büyüdüğünü aktardı.

“DESTEĞİNİZ GAZZE’DE BİR HAYATA DOKUNACAK”

Yardımların önemine dikkat çeken Demir, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Gazze’de bir parça ekmek, bir şişe temiz su, bir battaniye dahi hayati öneme sahip. Bizler burada rahat bir şekilde yaşarken orada çocuklar açlıktan ölüyor, anneler yiyecek bulamadığı için gözyaşı döküyor. Bu nedenle ‘az çok demeden’ herkesin elinden gelen desteği sunması çok kıymetli. İnegöl olarak her zaman duyarlılığımızla ön planda olduk. Bugün de aynı duyarlılığı göstermeliyiz”

KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR

İnegöl’de başlatılan yardım kampanyalarının devam ettiğini belirten Demir, daha önce gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Gazze’ye çok sayıda yardım tırının ulaştırıldığını hatırlattı. Ancak mevcut koşulların çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Demir, “Ne kadar çok yardım eli uzanırsa, Gazze’de o kadar fazla yaraya merhem olabiliriz” dedi.

“SESSİZ KALMAYALIM”

İnegöllülere çağrısını yineleyen Demir, “Bugün sessiz kalmak demek, oradaki zulme ortak olmak demektir. Biz kardeşlerimizin yanında olacağız, sesimizi yükselteceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Çünkü biliyoruz ki küçük bir destek bile Gazze’de bir çocuğun yüzünü güldürebilir” ifadelerini kullandı.

ELİMİZDEN GELEN ŞEYLER VAR

Demir, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Elimizden gelen şeyler var. Dua edeceğiz, Gazze’deki zulmün gündemde kalması için çalışacağız, boykot edeceğiz ve elimizden geldiğince de destek olacağız”

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı

IBAN: Ziraat Bankası: TR770001000060021249945354

Albaraka Türk: TR060020300000287839077789 (Açıklama İnegöl Gazze)