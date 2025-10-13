

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya sektörünün önde gelen üç firması Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., HMG Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Polox Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. geçtiğimiz Mart ayında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla konkordato ilan etti.

Şirketlerin ticaret sicil kayıtlarına göre, 19 Mart 2025 tarihinde konkordato talebiyle geçici mühlet alan firmalar, 18 Ağustos 2025’te kesin mühlet kararına kavuştu.

Bugün ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrıda bulundu.

Yayınlanan ilan şu şekilde;

GÖKKAYA KOLTUK MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ, HMG MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ, HACI MEHMET GÖKKAYA TCKN(42377062786), POLOX MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA 2025/330 Esas sayılı dosyasında, İnegöl Sicil Müdürlüğünün 9824 sicil numarası ile (Mersis No: 0403031355400019 kayıtlı GÖKKAYA KOLTUK MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ünvanlı şirkete, İnegöl Sicil Müdürlüğünün 9239 sicil numarası ile (Mersis No: 0463052354000013 kayıtlı bulunan, HMG MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ünvanlı şirkete, İnegöl Sicil Müdürlüğünün 10749 sicil numarası ile (Mersis No: 0462051148400001 kayıtlı bulunan, POLOX MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ünvanlı şirkete ve HACI MEHMET GÖKKAYA TCKN (42377062786) yetkilisine 2004 sayılı 287.maddesi uyarınca, 14.08.2025 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, S.M.Mali Müşavir Nesrin BEŞE, Finans Uzmanı EFSAL UZUN, Av. GÜLŞAH KAVAK Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiştir.

GÖKKAYA KOLTUK MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ, HMG MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ, POLOX MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ, HACI MEHMET GÖKKAYA’dan alacaklı olanların, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen usulde alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini bu ilan tarihinden itibaren onbeş gün (15 gün) içinde Konkordato Talep eden Şirketler Merkezi (VİVALDİ MOBİLYA ) Mesudiye Mah. Yıldırım Cad. Polox No:43 İnegöl/BURSA adresine tatil günleri hariç 09:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, tasdikli vekâletname örneği ibrazının gerekli olduğu, Şirket Merkez adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo ile gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,

Alacak kaydı sırasında; Konkordato Geçici süreye geçiş tarihi olan 14.03.2025 Tarihi itibari ile ,kaydedilmek istenen alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya Alacaklı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı suretlerini, muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu, alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi, alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/ icra takibi/ arabuluculuk) varsa ayrıntılı bilgisi, alacağın miktarı ve rehinli alacaklar hariç olmak üzere; konkordato Geçici mühletin verildiği tarih olan 14.03.2025 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu, varsa Konkordato Geçici süresi içerisinde ( 14.03.2025 – 14.08.2025 tarihleri arasında) teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin ne olduğunun bildirilmesi,

İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. ve 299.ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

NESRİN BEŞE EFSAL UZUN GÜLŞAH KAVAK

S.M.Mali Müşavir Finans Uzmanı Avukat