Bursa’da Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dikkat çekmek için metroda örgü ördü. Gruba diğer yolcular da destek verdi.

Bursa’da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi (OSMEK) kurslarına katılan kadınlar, örgü işlerini alarak metronun yolunu tuttu. Metroda çantalarındaki işleri çıkaran kadınlar, Gazze’de işlenen insanlık suçuna dikkat çekmek için yolculuk süresi boyunca örgü ördü. Metrodaki diğer yolculardan da güzel tepkiler alan kadınlar, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, tüm ev kadınlarına etkinliğe katılma çağrısında bulundu.

“Gazze’de yapılan zulümleri dualarımız ve örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz”

Gazze’de yapılan zulme sessiz kalmak istemediklerini ifade eden OSMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Neriman Deliduman, “Bu etkinliğin amacı örgüyü herkese sevdirmek ve herkesin örgüyle tedavi olması. Çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Gazze’de yapılan zulümleri dualarımız ve örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu gibi farkındalık etkinliklerine devam edeceğiz. Tüm hanımları bekliyoruz, evde boş oturmasınlar. İşlerini alıp koşa koşa örgü kurslarına gelsinler” dedi.