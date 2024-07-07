İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saat içinde 87 kişi artarak 38 bin 98'e ulaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 274 gündür devam eden saldırılarının bilançosu paylaşıldı.

SON 48 SAATTE 7 FARKLI KATLİAM

İsrail ordusunun son iki gün içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 ayrı "katliam" düzenlediği, bu saldırılarda 87 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği ve 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALANANLARIN SAYISI 87 BİNİ AŞTI

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölü sayısı 38 bin 98'e yükselirken, yaralananların sayısının da 87 bin 705'i geçtiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında hala cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.