Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, barajın altından kullanmak istediği top direğe de çarparak dışarı gitti.

9. dakikada Orkun'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ndidi, kale önünde iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

11. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Cerny, ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşta kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada orta alanda topu alan Krastev hızla ilerleyerek pasını Janderson'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un sağ çaprazdan sert şutunda Agbadou'ya çarpan top kornere çıktı.

36. dakikada Olaitan'dan topu alan Asllani, ceza sahası içindeki Murillo'ya pasını verdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı sert şutta top üst direğe de çarparak filelere gitti. 2-0

43. dakikada ceza sahasına giren Cerny’nin ara pasında topu önünde bulan Murillo’nun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada orta alanda topu alan Orkun Kökçü, sol kanattan koşu yapan Olaitan’a pasını aktardı. Hızla ceza sahası içine giren Olaitan’ın, Allan ile girdiği ikili mücadele sonrası dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

74. dakikada Cerny’den aldığı pasla ilerleyen Hyeon-Gyu Oh, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu (Felix Uduokhai dk. 71), Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 76), Kristjan Asllani (Mustafa Hekimoğlu dk. 81), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 81), Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Yasin Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Jota Silva

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 57), Miroshi, Dennis (Musah Mohammed dk. 67), Cherni, Filip Krastev (Alexis Antunes dk. 57), Juan (Guilherme Luiz dk. 79), Janderson (Jeferson dk. 68)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Wilfred Ndidi (dk. 9), Murillo (dk. 36), Olaitan (dk. 59), Hyen-Gyu Oh (dk. 74) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Wilfred Ndidi, Sergen Yalçın (Teknik direktör), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Heliton (Göztepe)