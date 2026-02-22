Sani Konukoğlu Konferans salonunda düzenlenen kongreye Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Burhan Serbest, ADD Genel Başkan Yardımcısı Devrim Ercan, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Deva Partisi İlçe Başkanı Onur Metinbaş, oda ve dernek başkanları ile ADD İnegöl Şubesi üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan heyetinin seçiminin ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve gelir gider raporlarının okunup ayrı ayrı ibra edildi.

ADD üyeleri tarafından kullanılan oyların ardından başkanlığına aday olan Hüseyin Çiçek ile Birol Atay'ın konuşmalarının ardından seçime gidildi.

ADD üyeleri tarafından kullanılan oyların ardından Hüseyin Çiçek 33 oy alırken, 89 oy alan Birol Atay yeni başkan seçildi. Atay'ın başkanlığında yeni yönetim kurulu üyeliklerine ise; 74 oy alan Hakan Sorguç, 69 oy alan Ufuk Güneş, 66 oy alan Emel Erenler, 63 oy alan Yılmaz Karamahmut, 61 oy alan Bülent Sav ve 41 oy alan Münire Güneş seçildi.